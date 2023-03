“La notte del 5 marzo le autorità messicane dello stato di Veracruz hanno trovato 343 persone in un camion abbandonato lungo una strada comunemente usata per portare i migranti negli Stati Uniti”, scrive La Jornada. Tra loro c’erano anche 103 minori non accompagnati, in gran parte provenienti dal Guatemala. Sono tutti in buone condizioni di salute. Nel 2022 almeno 853 migranti sono morti cercando di entrare negli Stati Uniti.