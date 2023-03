Colombia Il 13 marzo il presidente Gustavo Petro ha detto in un’intervista radiofonica che il Clan del Golfo, l’organizzazione criminale più grande del

paese, ha rotto il cessate il fuoco e che non ci sono possibilità di negoziare se il gruppo non sospende gli attacchi e le azioni armate. Il leader colombiano ha accusato il clan di aver distrutto un acquedotto nel dipartimento di Antioquia, durante i blocchi stradali legati alle proteste dei minatori d’oro illegali. Danneggiando le tubature, ha lasciato senz’acqua l’intera cittadina di Tarazá .