Trenta persone risultano disperse dopo che, nella notte tra il 10 e l’11 marzo, l’imbarcazione su cui viaggiavano è affondata al largo della Libia. Altre diciassette sono state soccorse. Negli stessi giorni ventidue persone sono morte al largo del Madagascar mentre cercavano di raggiungere l’isola di Mayotte, un dipartimento francese d’oltremare. In ventitré sono state tratte in salvo. Mayotte dista 35o chilometri dal nord del Madagascar, e ancora meno dalle altre isole dell’arcipelago delle Comore. Non ci sono stime affidabili su quanti affrontino la traversata, scrive Rfi, ma nel 2021 più di 6.500 persone sono state fermate nel tentativo di entrare illegalmente sull’isola francese.