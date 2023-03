Il covid-19 è associato a un rischio maggiore di soffrire di problemi gastrointestinali nel lungo periodo, in particolare dispepsia, reflusso gastroesofageo, ulcera e pancreatite. Il rischio, scrive Nature Communications, è più alto nei pazienti ricoverati in ospedale, ma c’è anche per chi ha sintomi lievi. Bisognerebbe quindi monitorare la salute gastrointestinale delle persone che hanno avuto la malattia.