“Spero di offrire un po’ di speranza a tutte le bambine e i bambini che mi somigliano. E donne, non permettete a nessuno di dirvi che avete passato l’età migliore”, ha detto Michelle Yeoh ( nella foto ), la prima persona di origine asiatica a vincere il premio Oscar come migliore attrice protagonista. Il 14 marzo l’emittente sudcoreana SBS News ha trasmesso il suo discorso, ma ha sostituito la parola “donne” con “voi tutti”. La scelta ha suscitato sdegno nell’opinione pubblica sudcoreana, scrive l’agenzia Yonhap. Tra i paesi ricchi, la Corea del Sud è molto indietro in tema di uguaglianza di genere, e solo le proteste degli spettatori hanno convinto l’emittente a diffondere il discorso originale.