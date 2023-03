A febbraio trecentomila persone sono scappate dai territori di Rutshuru e Masisi, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, per sfuggire alla violenza dei gruppi armati, ha fatto sapere l’Unhcr. L’8 e il 9 marzo almeno 39 persone sono state uccise quando il villaggio di Mukondi, nel Nord Kivu ( nella foto ), è stato attaccato dai ribelli del gruppo armato Forze democratiche alleate. Dopo il fallimento dell’ennesimo cessate il fuoco, l’Angola ha annunciato che manderà i suoi soldati in Rdc, scrive The East African.