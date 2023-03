Il ministero dell’interno ha fatto sapere il 12 marzo che più di cento persone sono state arrestate con l’accusa di essere coinvolte nell’intossicazione di centinaia di alunne da novembre. Avrebbero partecipato a un complotto per “far chiudere le scuole femminili”. Il giorno dopo il capo della magistratura ha reso noto che il leader supremo ha concesso la grazia a 22mila persone arrestate nelle proteste scoppiate a metà settembre. Per Iran International è una mossa per “calmare la popolazione” in vista del Ramadan e del Nowruz, il capodanno persiano, che si celebra il 20 marzo.