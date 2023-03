◆ La cultura, scrive Sarah Gainsforth nell’articolo su Bari (essenziale.it), “diventa ornamentale, intrattenimento, tappezzeria culturale”. Proprio qui sta la chiave di volta per la rinascita definitiva della città, secondo me. Bisogna liberarsi da questa finta cultura effimera ed “instagrammabile” che ha sicuramente portato tanti turisti in città, ma che, come ogni fenomeno legato alla sfera social, è destinato a sparire come una bolla di sapone. Al momento mi sembra che Bari sia priva di un vero tessuto culturale, ma spero che la strada intrapresa sia quella giusta.

Francesco Occhiogrosso