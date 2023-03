Un manifestante è morto e 238 sono stati arrestati il 20 marzo negli scontri tra le forze dell’ordine e i sostenitori dell’opposizione a Nairobi e nell’ovest del Kenya. Il capo dell’opposizione, Raila Odinga, il cui convoglio è stato colpito dai gas lacrimogeni, ha invitato a protestare contro l’inflazione e il governo tutti i lunedì. The Nation spiega che sono i primi disordini dall’arrivo al potere di William Ruto, vincitore delle elezioni dello scorso agosto, contestate da Odinga. Lo stesso giorno ci sono state manifestazioni anche in Sudafrica, organizzate dal partito di sinistra radicale Combattenti per la libertà economica, per chiedere le dimissioni del presidente Cyril Ramaphosa, considerato responsabile della disoccupazione, delle disuguaglianze e delle interruzioni di corrente che continuano nel paese. Più di 550 persone sono state arrestate .