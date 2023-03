Argentina L’ex presidente di centrodestra Mauricio Macri, al governo dal 2015 al 2019, il 26 marzo ha annunciato in un video pubblicato sui social network che non si candiderà alle elezioni presidenziali di ottobre.

Stati Uniti Il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro canadese Justin Trudeau hanno raggiunto un accordo per rafforzare i controlli al confine tra di due paesi. Negli ultimi mesi migliaia di immigrati sono entrati in Canada attraverso una strada rurale che collega lo stato di New York alla zona sud di Montréal, in Québec.