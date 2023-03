Il 28 marzo l’indipendentista Humza Yousaf è stato eletto capo del governo della Scozia dal parlamento locale. Il giorno prima era stato eletto leader dello Scottish national party (Snp, al potere), al posto di Nicola Sturgeon, che si era dimessa. Yousaf, 37 anni, diventa così il primo musulmano a guidare l’esecutivo di Edimburgo. La sua nomina, avvenuta con il 52 per cento dei voti, conferma le profonde divisioni all’interno del partito, scrive The Scotsman. “In una situazione del genere non sarà facile risolvere i problemi che incombono, tra cui la crisi della sanità pubblica e l’aumento della povertà”. ◆