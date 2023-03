I l 27 marzo il presidente Mahamat Idriss Déby ha concesso la grazia a 259 persone condannate a dicembre per aver partecipato alle manifestazioni contro il prolungamento della transizione verso la democrazia, scrive il sito Tchadinfos. Due giorni prima, il leader ciadiano aveva fatto lo stesso con 380 esponenti dell’organizzazione politica e militare Front pour l’alternance et la concorde au Tchad, che il 21 marzo erano stati condannati all’ergastolo per il coinvolgimento nella morte di Idriss Déby Itno, ex presidente e padre di Mahamat, ucciso sul campo di battaglia il 20 aprile 2021.