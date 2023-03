(Michaela Skovranova, The New York Times/Contrasto)

Il 17 marzo i residenti di Menindee, una cittadina nello stato del New South Wales, hanno trovato milioni di pesci morti nel fiume. Secondo le autorità fluviali la causa è stata l’ondata di calore che sta colpendo la regione, i cui effetti sono più evidenti negli ecosistemi fragili come quelli dei torrenti. Non è la prima volta che succede: anche quattro anni fa la fauna acquatica del fiume Darling era stata decimata dalle temperature elevate. “Oltre alla gravità dell’evento, è la frequenza a preoccupare”, sottolinea The Conversation. “Le ondate di calore sono più frequenti, più intense e durano più a lungo per il cambiamento climatico. Il mondo si è già riscaldato di circa 1,1 gradi dall’inizio dell’era industriale e le temperature continueranno a salire a meno che i governi di tutto il mondo non riducano drasticamente le emissioni”. ◆