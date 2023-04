Covid-19 La pandemia di covid-19 ha spinto molti giapponesi a vivere come reclusi. Tra le persone in età lavorativa, quelle socialmente isolate sono 1,5 milioni. Di queste, circa un quinto ha scelto di vivere così a causa del covid-19. Nella fascia d’età 40-64 anni, scrive il Guardian, il 44,5 per cento delle persone attribuisce l’isolamento alla perdita del lavoro e il 20,6 per cento alla pandemia.