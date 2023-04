Plastica Sulla grande isola di plastica dell’oceano Pacifico settentrionale (Great Pacific garbage patch) vivono molte specie costiere. La maggior parte è finita lì in seguito allo tsunami che ha colpito il Giappone nel 2011. Analizzando i campioni estratti dai rifiuti galleggianti dell’isola, che si trova tra la California e le Hawaii, i ricercatori hanno individuato 37 specie di invertebrati, tra cui crostacei e anemoni, in maggioranza originarie delle coste giapponesi, sul lato opposto dell’oceano. Le specie costiere erano decisamente più numerose di quelle pelagiche, cioè del mare aperto. L’isola di plastica, scrive Nature Ecology and Evolution, ha costituito un substrato per le specie costiere, alterando l’ecosistema marino. Nella foto: mitili ancorati a una bottiglia, Kanagawa, Giappone