La decisione della Polonia di bloccare le importazioni di grano e altri prodotti alimentari dall’Ucraina, subito seguita da Ungheria e Slovacchia, ha creato una crisi inaspettata tra Kiev e il suo principale alleato europeo. Dopo che la flotta russa aveva bloccato i porti sul mar Nero, gran parte delle esportazioni agricole ucraine era stata indirizzata verso la Polonia e gli altri stati dell’Europa orientale. La sovrabbondanza di grano a buon mercato però ha messo in difficoltà gli agricoltori locali, che non riescono più a vendere i loro raccolti. La scelta del governo polacco sembra dovuta alla paura di perdere voti nelle aree rurali in vista delle elezioni di novembre, spiega Rzeczpospolita. Il 18 aprile Varsavia e Kiev hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per consentire il transito delle esportazioni ucraine verso altri paesi.