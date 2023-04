L’Istituto superiore di sanità ha annunciato l’arrivo in Italia della sottovariante omicron xbb.1.16, nota come Arturo, che nelle ultime settimane ha causato un forte aumento dei contagi in India. La nuova sottovariante avrebbe una maggiore capacità di contagiare i bambini, causando anche sintomi simili a una congiuntivite. Secondo uno studio pubblicato su bioRxiv, potrebbe essere 1,2 volte più contagiosa della sottovariante xbb.1.5 (Kraken), attualmente dominante in Italia.