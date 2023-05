In un tribunale federale di New York è cominciato il processo per stupro contro l’ex presidente Donald Trump, denunciato dalla giornalista E. Jean Carroll. È un processo civile: in caso di condanna Trump potrebbe essere costretto a pagare alla donna milioni di dollari di risarcimento. Carroll sostiene di essere stata violentata da Trump a metà degli anni novanta. Lui ha sempre negato e accusa la giornalista di essersi inventata tutto per farsi pubblicità. “Carroll ha denunciato Trump a novembre del 2022, in base a una legge dello stato di New York che consente alle vittime di violenza sessuale di fare causa anche molti anni dopo i fatti”, racconta il New York Times. Due donne chiamate a testimoniare hanno detto che Carroll gli aveva raccontato della presunta aggressione poco dopo che era successa.