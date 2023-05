Dal 1 maggio in Germania è disponibile il Deutschlandticket, un abbonamento mensile da 49 euro che consente di usare senza limiti tutti i trasporti pubblici del paese eccetto i treni ad alta velocità. Con questa iniziativa, spiega Deutsche Welle, il governo punta a replicare sul lungo periodo il successo riscosso dall’abbonamento a 9 euro lanciato nell’estate del 2022 per mitigare gli effetti della crisi energetica, ma con un costo minore per il bilancio. Secondo gli ambientalisti però il prezzo è troppo alto per disincentivare l’uso dei veicoli privati, mentre l’opposizione avrebbe preferito che le risorse destinate all’iniziativa fossero usate per ammodernare la rete ferroviaria.