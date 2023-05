◆ I paradossi sembrano contraddistinguere l’ultimo numero (Internazionale 1511). In Italia s’invocano pene esemplari contro gli attivisti di Ultima generazione, mentre Stefano Liberti nel suo articolo sul gas scrive che “finanza privata e pubblica italiana sono pronte a supportare l’ennesimo progetto fossile che causerà conseguenze ambientali, economiche e sociali irreversibili” in Africa, ai cui abitanti vogliamo impedire di emigrare. Il Frente amplio cileno ha cercato di appropriarsi del tema degli avversari – la sicurezza – con il risultato che “se tutti parlano dell’immigrazione, vince chi è contrario” e così si celebrerà l’anniversario del prossimo 11 settembre con una maggioranza di estrema destra intenta a scrivere la nuova costituzione. Rivedere la copertina 1465 dedicata a Gabriel Boric, con l’entusiasmo che la sua elezione aveva suscitato, induce a una certa depressione. Daniele Baldisserri

◆ In riferimento all’ultimo editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1511), credere che ogni notizia diffusa dai mezzi d’informazione sia vera, che ripetere un fatto più volte lo renda vero e che non esista la propaganda, mi sembra più un credo religioso che un punto di vista. Il complottista è prima di tutto un’etichetta che non subisce le aggressioni del tempo, insomma è “politically correct”. Dare del complottista è un evidente atto discriminatorio e qualifica chi lo fa, che al posto di vedere dei singoli esseri umani con singole storie, vissuti e idee, preferisce riunirli sotto un unico gruppo. Alfonso Lanfranconi

◆ L’articolo sui gatti (Internazionale 1510) mi ha sorpreso. Vivo con un gatto siberiano che non solo riconosce il suo nome ma comprende numerose parole che gli abbiamo insegnato nel corso dei tredici anni passati insieme. Per esempio: pappa, croccantini, acqua, uccellino, gatto, fuori (quando si va in giardino), carezze, vieni. In effetti il mio gatto ha un’abilità particolare nell’apprendere, ma non credo che sia il più intelligente ed empatico del mondo.

Anna Maria