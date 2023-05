In Mauritania il partito governativo El Insaf ha ottenuto una vittoria decisiva alle elezioni legislative e amministrative del 13 maggio, conquistando ottanta seggi su 176. Il voto ha registrato un’affluenza alta, pari al 71,8 per cento. Anche se i partiti dell’opposizione denunciano frodi, scrive il sito Zahra Chinguetti, il risultato è incoraggiante per il presidente in carica, Mohamed Ould Ghazouani, che nel 2024 si candiderà a un secondo mandato. Al generale Ghazouani, ex comandante in capo dell’esercito, si attribuisce il successo della Mauritania nella lotta alla minaccia jihadista.