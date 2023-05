Predatori La presenza in natura dei grandi predatori riduce quella dei predatori di medie dimensioni più di quanto si pensasse. Alcuni ricercatori hanno studiato gli effetti della presenza di lupi (nella foto) e puma sulla popolazione di coyote, linci e altri carnivori più piccoli nello stato di Washington, nel nordovest degli Stati Uniti. La paura dei lupi e dei puma, scrivono i ricercatori su Science, spinge i carnivori più piccoli verso aree antropizzate, dove però hanno una mortalità molto alta, superiore a quella registrata nelle aree frequentate dai grandi predatori. Probabilmente coyote e altri predatori medi o piccoli sottovalutano la pericolosità dell’interazione con gli esseri umani. La presenza dei grandi predatori modificherebbe quindi profondamente gli ambienti naturali.

Incendi L’arrivo della pioggia ha aiutato i pompieri a contenere gli incendi in corso da settimane nella provincia canadese dell’Alberta. Il bilancio è salito a 945mila ettari di vegetazione distrutti (un’area più grande delle Marche). ◆ Un rogo ha distrutto dodicimila ettari di vegetazione e costretto settecento persone a lasciare le loro case in Estremadura, nell’ovest della Spagna.

Vulcani In Indonesia è entrato in eruzione il vulcano Merapi, uno dei più attivi del mondo. ◆ Il risveglio del vulcano Popocatépetl, in Messico, ha spinto le autorità ad alzare il livello d’allerta.