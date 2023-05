“È vietato permettere ai cani di abbaiare, mugolare o ululare”: così dice un cartello all’entrata del parco per cani del distretto di Saint-Léonard a Montréal, in Canada. I padroni dei cani che trasgrediscono alla regola rischiano una multa fino a duemila dollari canadesi, circa 1.370 euro. “È molto stressante”, dice Melanie Richer, frequentatrice del parco. “Devo stare tutto il tempo a controllare se il mio cane si comporta bene o se non abbaia troppo. Non ci divertiamo più”. Anne-Émilie Thibault, portavoce dell’amministrazione del distretto, spiega che il cartello si limita a ricordare una legge in vigore da tempo, ed è stato messo per evitare troppi fastidi a chi abita vicino al parco.