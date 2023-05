Le città in Vietnam stanno tagliando l’illuminazione pubblica per risparmiare energia senza penalizzare l’uso domestico e il settore manifatturiero, dato che le alte temperature minacciano di portare allo stremo le forniture nazionali. L’ondata di caldo che ha investito varie zone dell’Asia negli ultimi mesi ha portato a un aumento del consumo di elettricità, mentre il livello dell’acqua in alcune dighe delle centrali idroelettriche del paese è inferiore alla norma.