Il mercato immobiliare più debole d’Europa è quello di Vienna, scrive Bloomberg. A maggio i prezzi delle case nella capitale austriaca sono diminuiti del 12,2 per cento rispetto a un anno fa, raggiungendo una media di 7.084 euro al metro quadro. E gli esperti prevedono ulteriori ribassi. Molto peggio di un’altra grande città colpita dalla crisi, Stoccolma, dove il crollo è stato solo del 6,4 per cento. Al contrario, centri come Madrid, Milano e Zurigo hanno prezzi in crescita. “A Vienna, dove un vivace mercato degli affitti offre valide alternative alla casa di proprietà, il settore immobiliare è frenato anche dalle regole molto rigide sulla concessione di mutui ipotecari”.