Quest’immagine, scattata dal satellite Terra della Nasa, mostra i parchi di Talampaya e Ischigualasto, che insieme occupano 275mila ettari ai piedi delle Ande. Il Talampaya è noto per le scogliere di arenaria rossa e per le incisioni rupestri risalenti a 1.500 anni fa. I suoi colori vivaci contrastano con quelli dell’Ischigualasto, conosciuto per i suoi paesaggi scarni e quasi lunari. A nordest dei parchi si vede La Rioja, capoluogo dell’omonima provincia.