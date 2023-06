La banca centrale turca sarà guidata per la prima volta da una donna, Hafize Gaye Erkan ( nella foto ), che prende il posto di Şahap Kavcıoğlu. Il suo predecessore era solo l’ultimo dei banchieri centrali nominati per eseguire gli ordini del presidente Recep Tayyip Erdoğan, scrive Die Tageszeitung. Ora molti sperano che ci sia un cambio di rotta. “Con Erkan arriva ai vertici della banca centrale una donna nata in Turchia che però ha studiato e si è affermata negli Stati Uniti, dove ha lavorato per varie banche, tra cui la Goldman Sachs”. Secondo gli osservatori, Erkan è stata nominata su suggerimento del nuovo ministro delle finanze Mehmet Şimşek, anche lui ex banchiere negli Stati Uniti. I due hanno davanti una sfida molto difficile: risollevare l’economia nazionale, alle prese con l’inflazione e la svalutazione a causa delle politiche economiche di Erdoğan.