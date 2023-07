Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd), che il 25 giugno aveva conquistato per la prima volta il controllo di un’amministrazione locale con la vittoria nel distretto di Sonneberg, ha eletto anche il suo primo sindaco. Il 2 luglio il suo candidato si è infatti aggiudicato il secondo turno delle municipali a Raguhn-Jessnitz, un paese di novemila abitanti in Sassonia-Anhalt. Stando a un sondaggio pubblicato dalla Bild l’Afd ha toccato un nuovo record nelle intenzioni di voto a livello nazionale, attestandosi al 21 per cento, appena quattro punti in meno dell’Unione cristianodemocratica (Cdu).