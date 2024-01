Il 21 gennaio la polizia ha arrestato 68 uomini armati che avevano fatto irruzione in un ospedale di Yaguachi, nella provincia di Guayas, scrive la Bbc. Secondo le forze di sicurezza dell’Ecuador, l’obiettivo era proteggere un loro compagno ricoverato da eventuali attacchi di bande rivali. Sono state sequestrate armi e droga. Dal 9 gennaio nel paese andino è in vigore lo stato d’emergenza per far fronte alla violenza.