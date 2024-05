“Che faremo quando le prigioni saranno tutte piene?”, si chiede lo scrittore Ahmed al Habasi su Anbaa Tunes, esprimendo solidarietà con i giornalisti arrestati per aver fatto dichiarazioni sgradite al regime. L’11 maggio l’avvocata e opinionista Sonia Dahmani è stata portata via dalla sede del suo ordine professionale da uomini a volto coperto. La scena è stata ripresa in diretta dall’emittente francese France24. Durante un dibattito in tv Dahmani aveva fatto un commento sarcastico sulla situazione in Tunisia. Il 13 maggio gli avvocati hanno indetto uno sciopero generale. Negli ultimi due anni, nota Al Habasi, il numero delle persone detenute è raddoppiato ed è il presidente Kais Saied a definire i limiti della libertà d’espressione.