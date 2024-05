Secondo uno studio pubblicato su Communications Biology, gli elefanti africani (nella foto) si salutano sventolando le orecchie e producendo una sorta di brontolio. A comunicare in questo modo sono soprattutto le femmine, che hanno legami sociali più profondi. Gli animali tendono a usare segnali visivi quando l’altro esemplare li sta guardando, altrimenti usano stimoli tattili come il contatto con la proboscide. Gli elefanti studiati vivono allo stato semiselvatico nella riserva Jafuta, in Zimbabwe.