Iván Márquez ( nella foto ), l’ex numero due delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc, smobilitate nel 2016) e oggi a capo del gruppo dissidente Segunda Marquetalia, è apparso in un video l’11 maggio dichiarando “il suo sostegno alla politica del presidente Gustavo Petro, in particolare alla creazione di un’assemblea costituente e alla riforma sanitaria”, scrive Cambio. Il video è stato pubblicato in esclusiva dal quotidiano spagnolo El País. A marzo la polizia aveva fatto sapere che Márquez, ritenuto morto in un attentato nel 2022, era vivo e si trovava in Colombia.