“Con una silenziosa rivoluzione nell’affluenza alle urne, le donne sono un fattore decisivo nelle elezioni del 2024”, scrive il direttore di India Today. Negli ultimi dieci anni la partecipazione femminile al processo elettorale in India ha raggiunto risultati importanti. Già nel 2019, per la prima volta nella storia del paese, la percentuale di donne che aveva esercitato il diritto di voto era stata superiore a quella maschile. Una tendenza riscontrata anche nei cinque anni successivi nelle elezioni locali. Quest’anno c’è già stato un aumento del 7,5 per cento delle donne che si sono registrate: trenta milioni in più rispetto al 2019. Tra i motivi di questa rivoluzione ci sono il crescente tasso di alfabetizzazione femminile, il maggiore spazio accordato all’uguaglianza di genere nei governi locali e l’informazione sempre più disponibile grazie ai telefoni. Storicamente l’elettorato femminile ha sostenuto il premier Narendra Modi e ora il partito del Congress sta cercando di recuperare terreno. ◆