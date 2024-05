In Ciad il president e della transizione e leader militare Mahamat Idriss Déby ( nella foto, al centro ) ha vinto le ultime elezioni presidenziali con il 61 per cento dei voti. Lo ha reso noto il 9 maggio la commissione elettorale annunciando i risultati provvisori. Il suo principale sfidante, l’attuale premier Succès Masra, ha ottenuto il 18,5 per cento dei voti. Il 12 maggio, scrive il sito Al Wihda, Masra ha presentato un ricorso alla corte costituzionale per contestare i risultati.