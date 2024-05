Il 9 maggio 2024 le città cinesi di Hangzhou e Xian hanno annunciato la fine delle restrizioni all’acquisto di nuove case, sulla scia di altre metropoli come Pechino e Shanghai. Tutte stanno attuando un piano per migliorare le politiche immobiliari, con agevolazioni per la domanda e l’offerta: comprare un nuovo immobile, dove è permesso, darà la possibilità a un acquirente di un’altra città di fare domanda per l’hukou, il certificato di residenza che garantisce l’accesso al sistema di welfare locale. Ma non solo: ci saranno prestiti agevolati e un sostegno economico diretto del governo di Pechino, intenzionato a rilanciare il settore edilizio dopo il crollo delle principali aziende del paese, tra cui Kaisa, Country Garden ed Evergrande. “Con queste misure, il mercato immobiliare cinese vivrà un nuovo boom?”, si chiede il quindicinale Zhongguo Xinwen Zhoukan, che al tema dedica la sua ultima copertina. ◆