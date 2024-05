Nei primi quattro mesi del 2024 più di trentamila bambini, di cui duemila non accompagnati, hanno attraversato il Darién, la vasta e pericolosa giungla che collega la Colombia e Panamá. Secondo il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), il numero di minori che passano per la selva è aumentato del 40 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, scrive la Bbc. Nel percorso molti migranti vengono derubati, subiscono estorsioni da parte delle organizzazioni criminali e violenze sessuali.