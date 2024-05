Le diete chetogeniche riducono in modo drastico il consumo di carboidrati, aumentando quello delle proteine e soprattutto dei grassi. Secondo un nuovo studio pubblicato su Science Advances questo regime alimentare può avere effetti sulle cellule di cuore, reni, cervello e fegato. La ricerca ha mostrato che i topi alimentati con un particolare tipo di dieta chetogenica hanno accumulato cellule senescenti negli organi, le stesse che aumentano nel corpo umano quando invecchia. Normalmente il sistema immunitario si fa carico di eliminare questo tipo di cellule, perché se persistono possono causare problemi. Gli scienziati hanno sottolineato, tuttavia, che i topi che hanno fatto pause regolari dalla dieta non hanno riscontrato un aumento di senescenza cellulare. “Lo studio non prova che le diete chetogeniche sono dannose”, commenta il cardiologo statunitense W. H. Wilson Tang su Science, ma suggerisce che sarebbe meglio “essere più cauti”.