Migliora la salute del primo ministro slovacco Robert Fico, ferito gravemente a colpi di pistola il 15 maggio nella cittadina di Handlová. Le sue condizioni sono ancora gravi, ma non è più in pericolo di vita. Intanto, il ministro dell’interno ha fatto sapere che la persona arrestata per l’attentato, Juraj Cintula, 71 anni, guardia giurata e scrittore dilettante, potrebbe non aver agito da sola. Sembra invece confermata la motivazione politica del suo gesto: Cintula, in particolare, non accettava le posizioni filorusse del governo populista slovacco, in carica dallo scorso ottobre. Commentando le reazioni all’attentato, finora segnate da toni aggressivi e accuse, il quotidiano ungherese Nepszava scrive: “La Slovacchia sta attraversando un momento difficile. E dai primi segnali sembra che nel paese non ci sia nessuna intenzione di ristabilire un clima pacifico” .