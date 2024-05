In Egitto molte piramidi (nella foto quella di Dahshur) si trovano in una striscia di deserto tra Giza e Lisht, dieci chilometri a ovest del Nilo. Uno studio basato su immagini satellitari e analisi dei sedimenti ha individuato in questa zona il letto di un antico ramo del fiume, che avrebbe facilitato il trasporto dei materiali per la costruzione di più di trenta piramidi tra il 2686 e il 1649 aC. Nei secoli successivi il Nilo si sarebbe spostato verso est, spiega , forse a causa dei movimenti tettonici.