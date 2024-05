Quando non facciamo sport dopo settimane di allenamento, ci possiamo sentire in colpa o tristi. Capita agli atleti di tutti i livelli, racconta El País, e le sensazioni negative possono peggiorare se la pausa deriva da una scelta personale. “Questo non è salutare”, commenta la psicologa dello sport Meritxell Bellatriu, perché bisogna ascoltare le esigenze del corpo e della vita quotidiana. Per mantenere la motivazione, l’allenatore Marc Bañuls consiglia di celebrare anche i piccoli risultati e di darsi obiettivi flessibili, in modo che l’attività fisica possa rimanere un piacere e non diventare l’ennesimo obbligo.