Almeno 113 incendi, di cui 24 fuori controllo, stanno devastando le province canadesi dell’Alberta, della British Columbia e di Manitoba, scrive il Toronto Star. I roghi avrebbero già colpito decine di migliaia di ettari di foreste in prossimità di Fort Nelson e Fort McMurray, nell’area centro-occidentale del paese, obbligando le autorità locali a sfollare più di diecimila residenti. Il fumo generato dalle fiamme è arrivato fino alla parte settentrionale degli Stati Uniti, dove il servizio meteorologico ha diramato un’allerta per la bassa qualità dell’aria in Minnesota, Iowa, Wisconsin e North e South Dakota. Nel 2023 gli incendi in Canada hanno distrutto più di 18 milioni di ettari di vegetazione, un’area grande come la Tunisia.