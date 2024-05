Il leader del Partito della libertà (estrema destra) Geert Wilders aveva annunciato il 15 maggio un accordo per la formazione di un governo di coalizione con il Partito popolare per la libertà e la democrazia, il Nuovo contratto sociale e il Movimento degli agricoltori-cittadini. Ma, secondo il quotidiano olandese de Volkskrant, non c’è un’intesa sulla composizione dell’esecutivo.