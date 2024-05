Il 17 maggio i lavoratori delle fabbriche della Mercedes-Benz in Alabama hanno bocciato un referendum sull’adesione al sindacato United auto workers (Uaw), scrive il Wall Street Journal. Secondo il National labor relations board ha votato no il 65 per cento dei dipendenti. Ha partecipato al referendum più del 90 per cento degli aventi diritto. Il risultato segna una battuta d’arresto per la campagna con cui lo Uaw vuole sindacalizzare le fabbriche del sud degli Stati Uniti controllate da case automobilistiche straniere. Ad aprile i lavoratori dello stabilimento della Volkswagen di Chatta­nooga, nel Tennessee, hanno invece deciso di aderire al sindacato.