Nella costellazione dei Pesci, ad appena quaranta anni luce di distanza dalla Terra, è stato individuato un esopianeta potenzialmente abitabile. Gliese 12 b ha dimensioni simili al nostro pianeta e orbita vicino a una stella nana rossa più fredda del Sole. Uno studio pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society stima che la temperatura in superficie sia intorno ai 42 gradi.