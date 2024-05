Per dieci anni la fotografa libanese Myriam Boulos ha fotografato il suo paese mostrando le strade e le voci di chi ha manifestato nel 2019 contro la corruzione e le misure di austerità, ed è tornata in piazza dopo l’esplosione al porto di Beirut nel 2020. “Quando nel 2019 è scoppiata la rivoluzione io e i miei amici ci siamo sentiti come se stessimo uscendo da una relazione violenta per dire finalmente: ‘No, questo non è normale’”, racconta Boulos. Il suo lavoro è stato raccolto nel libro What’s ours (Aperture 2023), in cui la dimensione personale si mescola all’attivismo politico, lasciando grande spazio al movimento del corpo, di cui Boulos mette in evidenzia la forza e al tempo stesso la vulnerabilità.