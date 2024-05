Nel 2023 le morti per overdose negli Stati Uniti sono diminuite del 3 per cento rispetto al 2022. “Il dato, pubblicato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, mostra una significativa inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti”, scrive Npr. Ma la crisi causata dalla dipendenza da eroina, metamfetamine, oppioidi e altre sostanze resta devastante: nel 2023 i decessi sono stati 107.543. “Il dato più preoccupante riguarda i giovani”, spiega il Washington Post. “Negli ultimi quattro anni in tutto il paese il fentanyl, un oppioide molto più potente dell’eroina, ha fatto crescere, in alcuni casi raddoppiare, i decessi per overdose tra chi ha dai 12 ai 17 anni” .