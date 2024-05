◆ La penisola araba è nota per i suoi deserti, ma ospita anche grandi campi di lava. Nella parte occidentale della regione ci sono almeno dodici campi vulcanici chiamati harrat. L’harrat Khaybar, che misura 14mila chilometri quadrati, è stato formato negli ultimi cinque milioni di anni da una catena di vulcani che si estende per cento chilometri da nord a sud. Il sistema è considerato ancora attivo e otto colate hanno meno di 1.500 anni. In questa immagine sono visibili tre dei vulcani più recenti dell’harrat Khaybar, creati da diversi tipi di eruzione.