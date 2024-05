“Il governo colombiano e la guerriglia dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno firmato il 25 maggio a Caracas un accordo che prevede la partecipazione della società civile al processo di pace in corso dal 2022”, scrive l’Afp. “Sappiamo che la pace non si costruisce sull’impunità e che la voce delle vittime è fondamentale per la legittimità dell’accordo”, hanno detto le parti.