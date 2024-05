Nella sua prima guida ai ristoranti del Messico, la Michelin ne ha premiati diciotto con delle stelle. Uno è El Califa de León, a Città del Messico: la prima taquería in assoluto a guadagnare un premio così prestigioso. Misura dieci metri quadrati e non ha posti a sedere, ma questo non impedisce a centinaia di persone di affrontare lunghe file per assaggiare i suoi ormai famosi tacos. “Come diceva mio padre, il segreto è che non c’è nessun segreto, solo carne di alta qualità e ingredienti freschi”, ha detto Mario Hernández Alonso, 66 anni, che è uno dei proprietari. El Califa offre quattro tipi di tacos a un prezzo che va da tre e cinquanta a cinque dollari.