Biologia Uno studio pubblicato su Scientific Reports ha individuato un legame tra le dimensioni del naso dei maschi di nasica (Nasalis larvatus_, nella foto_) e il loro successo riproduttivo. Queste scimmie usano la cavità nasale come cassa di risonanza per emettere suoni con cui comunicare attraverso la foresta. Secondo gli autori le femmine potrebbero aver selezionato questo tratto in quanto segno di dominanza, portando all’evoluzione di nasi sempre più grandi.